SARONNO – Arginare la sosta selvaggia all’inizio di via Vecchia per Ceriano per garantire la sicurezza degli automobilisti di passaggio ed anche quella dei residenti. E’ la richiesta che arriva al comando della polizia locale da parte degli abitanti del rione alle porte della Cassina Ferrara. Un appello lanciato con mail ai vigili e al primo cittadino in autunno che a fronte della mancanza di provvedimenti i saronnesi rilanciano visto che “quotidianamente si vedono frenate all’ultimo secondo e incidenti sfiorati”.

“L’uscita di via Vecchia Per Ceriano sulla rotatoria – spiegano – è resa pericolosa dai tantissimi veicoli (auto ma anche camioncini per lo scarico merci) che giornalmente sostano in divieto a ridosso della rotonda e, dunque, restringono lo spazio visivo e quello di manovra, considerato che vi è anche lo spartitraffico a separazione delle due corsie di ingresso e uscita”.

Oltre alla sosta selvaggia i residenti chiedono un miglioramento della cartellonistica: “Manca un’adeguata segnalazione del numero di uscite della rotonda. Tanti automobilisti, che arrivano da sud percorrendo la prima metà di Via Bergamo, ignorano che sulla destra ci sono 2 uscite. Così all’uscita per Ceriano, e le relative macchine in movimento da e verso questa uscita, sono visibili solo quando si è già in parte dentro la rotonda, costringendo spesso a brusche e pericolose frenate last minute”.

08022020