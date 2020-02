SARONNO – Oggi in occasione della giornata del ricordo “L’Amministrazione comunale di Saronno in memoria della tragedia delle Foibe onora le vittime e gli esuli con una messa in suffragio che si terrà alle 18 in Santuario e a seguire la deposizione della corona al Monumento dei martiri e degli esuli”. Oltre alle celebrazioni l’assessorato alla Cultura guidato dall’assessore Maria Assunta Miglino propone ancghe un momento di riflessione ed approfondimento. Sabato 22 febbraio a Villa Gianetti in via Roma alle 17 si terrà una conferenza dal titolo “Foibe ed esuli istriani, fiumani e dalmati dalle terre italiane orientali”.

“Ringraziamo – dicono dal Comune – l’Associazione fiumani italiani nel mondo e l’Associazione italiana paracadutisti d’Italia, sezione di Saronno, per la collaborazione”.

Nella presentazione degli eventi non è mancata da parte degli assessori Maria Assunta Miglini, Gianangelo Tosi e Gianpietro Guaglianone un pensiero ed un ricordo a Aldo Falciglia, scomparso nel giugno scorso, storico presidente della sezione cittadina dell’associazione nazionale paracadutisti d’Italia che per anni ha organizzato questo evento.

(foto: la celebrazione dell’anno scorso con Aldo Falciglia e il vicesindaco Pier Angela Vanzulli)

