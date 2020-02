ROVELLO PORRO / SARONNO – Strade bloccate all’imbocco del quartiere Prealpi, al confine con Rovello Porro per un grave incidente avvenuto in territorio di quest’ultimo comune, in via Dante Alighieri: il sinistro si è verificato alle 17.25, quando si sono scontrate due automobili. Sul posto è atterrato l’elisoccorso, ci sono anche due ambulanze – della Croce rossa di Saronno e della Croce rossa di Lomazzo – ed anche l’automedica, oltre ai vigili del fuoco ed alle pattuglie dei carabinieri della Compagnia di Cantù.

I soccorritori si sono occupando delle persone che si trovavano nei mezzi, in un caso si parla di condizioni piuttosto serie.

Due i feriti (uno in condizioni giudicate critiche e l’altro che ha riportato lievi lesioni ed è stato ricoverato all’ospedale di Saronno). I feriti sono un uomo di 45 anni ed uno di 37 anni. Nella zona traffico bloccato o fortemente rallentato; il suggerimento per chi viaggia sulla direttrice nord-sud di Saronno da viale Prealpi è di preferire la tangenziale esterna all’abitato in zona Cassina Ferrara.

(foto: i mezzi di soccorso sul luogo del sinistro)

10022020