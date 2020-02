CARONNO PERTUSELLA – Grande successo per il falò di Sant’Antonio che è stato allestito negli spazi dell’oratorio di San Giovanni Bosco nel tardo pomeriggio di qualche giorno fa, con la “regia” del Gruppo Alpini di Caronno Pertusella e Bariola. Davvero tantissimi i presenti, famiglie e molto bambini, per assistere al falò: al centro del campo in sterrato è stata allestita la pira, di dimensioni davvero notevoli, con tante cassette, bancali ed altro materiale di legno.

Poi è stato appiccato il fuoco, con il calore percepibile anche a metri di distanza, pure al di là delle transenne oltre le quali si è accalcato un folto pubblico. Una iniziativa dunque promossa dal locale Gruppo alpini e che ha fatto veramente il pienone richiamando nelle strutture oratoriane caronnesi un folto pubblico.

(nella galleria fotografica: alcuni immagini del falò e del pubblico che si è assiepato al di là delle transenne per assistere allo "spettacolo")

