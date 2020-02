LIMBIATE – Montagna di rifiuti nel Parco delle Groane: “Nel week-end appena terminato registriamo l’intervento di pulizia straordinaria dell’area umida “Cava Carotta” di via Cisnara a Limbiate” danno sapere dall’ente parco. Dal quale si ricorda: “Si sono alternati nei due giorni di lavoro ventri volontari del Parco Groane che hanno recuperato circa dieci metri cubi di rifiuti di ogni genere, che il Comune di Limbiate nei prossimi giorni ritirerà con l’ausilio di una ditta specializzata”.

Si tratta dell’ennesimo intervento di pulizia nelle zone boschive e verdi del Parco delle Groane; la piaga dell’abbandono di rifiuti purtroppo non risparmia nessuna zona dell’area protetta e già in passato, anche recente, i volontari sono intervenuti a più riprese per “cancellare” le discariche abusive, con il ritrovamento di ogni genere di immondizia.

(foto: la grande quantità di rifiuti che sono stati rinvenuti e che sono stati rimossi dalla zona di Cava Carotta di via Cisnara a Limbiate)

