Origgio, centinaia di frammenti di vetro nel parco di Villa Borletti

ORIGGIO – Chi ha disseminato di vetro il monumento del parco di Villa Borletti a Origgio? Il tam tam fra cittadini si è disuso tramite i social network e c’è anche la foto che mostra la struttura posta accanto alla fontanella che è stata “ricoperta” di moltissimi frammenti di vetro, forse qualcuno vi ha scagliato contro delle bottiglie.

Si tratta comunque di uno spazio spesso frequentato da giovani e giovanissimi e vista la situazione, c’è il rischio che giocando finiscano per tagliarsi o comunque farsi del male. Per l’Amministrazione civica origgese ora il compito di attivare la nettezza urbana perchè si provveda alle pulizie mentre sono in corso accertamento per capire cosa esattamente sia successo perchè si tratta di un gesto vandalico dai contorni ancora tutti da chiarire e da comprendere.

(foto: una delle immagini postate sui social network che mostra la struttura adiacente la fontanella, ed i tantissimi frammenti di vetro che la ricoprono)

10022020