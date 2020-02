Parco De Rocchi, Soprintendenza ordina di ricostruire i 10 metri di muro abbattuti per errore

[wp_bannerize group="lungo central" random="1" limit="1"]

SARONNO – I materiali sono stati conservati quindi sarà possibile ricostruire i dieci metri del muro di confine del parco De Rocchi (il parco dei Frati come viene chiamato in città) abbattuti per sbaglio.

E’ l’ultima novità di una vicenda che ha fatto molto discutere non solo nel quartiere ma nell’intera Saronno. Tutto è iniziato con la donazione di un saronnese dei fondi per “aprire” dei varchi nel muro nell’area verde in modo che dall’esterno si vedesse il giardino. Il Comune ha accettato la donazione e la proposta. E’ stata chiesta la consulenza della Soprintendenza che ha chiesto che invece i varchi nel muro fosse realizzata un’unica apertura che partisse da una base di 60 centimetri. La demolizione del muro è stata realizzata ma per un errore dell’operatore nell’interpretare i segni del tecnico sono stati “buttati giù” dieci metri in più.

Accortosi del problemi gli uffici comunali hanno contattato la Soprintendenza che con un sopralluogo ha chiesto di ripristinare i dieci metri di muro abbattuti per errore. Fortunatamente i materiali sono stati salvati e quindi il muro sarà ricostruito con pezzi originali.

