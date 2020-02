SARONNO / LOMAZZO – Domenica 16 febbraio alle 10 il “Centro biodiversità del Parco Lura” gestito dalla cooperativa sociale Koinè aspetta tutti per “preparare la casa agli anfibi”. “Stanno per tornare gli anfibi e aspettiamo tutti per darci una mano a sistemare le pozze per offrire un ambiente accogliente a rane, tritoni e rospi – spiegano da Koinè – Occorre portare stivali e guanti impermeabili. Non occorre prenotare. I centro biodiversità del parco Lura ha lanciato la campagna #aluraparcolura per raccontare la biodiversità del parco e invitare a vivere il parco”.

L’appuntamento è fissato dunque domenica prossima al mattino, negli spazi del centro biodiversità che si trova a Lomazzo, con ingresso da via Brianza, all’imbocco della pista ciclabile. Informazioni contattando l’indirizzo email prenotazioni@koinecoopsociale.it, oppure recandosi direttamente sul posto (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17) o chiamando il numero telefonico +393209572736.

(foto: una immagine del tritone crestato, uno degli anfibi che popolano le aree umide di questa parte della Lombardia)

10022020