SARONNO / GERENZANO – Ciclista investito in via Bergamo a Saronno: è successo lunedì alle 14 nel tratto fra via Carugati e via Miola: in sella un pensionato saronnese di 82 anni, che dopo l’impatto con una autovettura è caduto a terra ed è stato soccorso dall’equipaggio di una ambulanza della Croce azzurra di Caronno Pertusella. Sul posto anche una pattuglia dei carabinieri del comando cittadino, i militari hanno deviato il traffico per consentire che i soccorsi avvenissero in tutta sicurezza e quindi si sono occupati dei rilievi del sinistro, per chiarire con precisione la dinamica dell’accaduto e comprendere le eventuali responsabilità. Il pensionato non ha comunque riportato gravi lesioni.

Ciclista investito, domenica, anche a Gerenzano sull’ex Varesina,in quel tratto di via Clerici. Il fatto è successo alla rotonda che si trova al confine con Saronno, alle 12.45. Il ferito, un ragazzo di 28 anni, è stato soccorso da una ambulanza del Sos Uboldo ed è stato trasportato all’ospedale di Saronno per essere medicato di lievi escoriazioni.

(foto archivio)

10022020