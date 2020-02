LAZZATE – Nello scontro fra due utilitarie, una Fiat 500 ed un’altra vettura, tre persone sono rimaste ferite. E’ questo il bilancio dell’incidente avvenuto ieri pomeriggio alla periferia di Lazzate. Alle 18 il tamponamento, molto violento, avvenuto in via Manzoni, sul posto oltre ai vigili del fuoco di Lazzate sono accorse una ambulanza della Croce rossa di Lomazzo, una della Croce azzurra di Rovellasca ed i carabinieri della Compagnia di Seregno per eseguire tutti i rilievi del caso. I feriti sono due ragazzi di 21 e 28 anni ed una donna di 55 anni: sono stati trasferiti negli ospedali di Saronno e Garbagnate Milanese, nessuno di loro è apparso in pericolo di vita, anche se hanno riportato lesioni e contusioni varie.

Sempre ieri, a Limbiate, alle 18 sulla provinciale 44, nello scontro fra un’auto ed una moto il centauro – un 17enne – è rimasto ferito ed è stato trasportato in ambulanza all’ospedale “Niguarda” di Milano.

(foto: i vigili del fuoco del comando di Lazzate sul luogo del sinistro)

10022020