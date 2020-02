UBOLDO – Ladruncoli in azione in via Portiola, la strada che si sviluppa fa centro e periferia di Uboldo nella zona del campo sportivo parrocchiale: la brutta sorpresa ieri sera al rientro a casa da parte di una famiglia del posto, si sono resi conto che in loro assenza erano passati i malviventi, che una volta nell’alloggio avevano aperto armadi e cassetti in cerca di denaro o oggetti preziosi. Non è nota l’entità della refurtiva.

I malintenzionati si sono allontanati prima che rientrassero i padroni di casa, i quali non hanno potuto fare altro che constatare l’accaduto e dare l’allarme avvisando i carabinieri e presentando una denuncia contro ignoti. Sono state compiute ricerche nella zona ma i delinquenti non sono stati trovati; si è adesso alla ricerca di eventuali testimoni, qualcuno che possa averli visti aggirarsi nella zona o comunque avere notato persone sospette. Le indagini proseguono anche in queste ore.

(foto archivio)

