Coronavirus, viaggiatori con le mascherine nell’aereo di Candiani: “Restiamo razionali”

SARONNO / TRADATE – Allarme coronavirus: a lanciare un appello alla “razionalità” è il parlamentare eletto sul territorio, Stefano Candiani, esponente della Lega e già sindaco di Tradate. Il quale, peraltro già sottosegretario di Stato, è sempre in “movimento”, dal nord al sud dell’Italia. E tramite Facebook – riportiamo il suo intervento integrale su “ilTradate” – ha raccontato la sconcertante esperienza di uno dei suoi molti voli, in questo caso in direzione della Sicilia, quando si è ritrovato con molti compagni di viaggio che indossavano la mascherina di “protezione” (che peraltro, dicono i medici, non serve a granchè per evitare un potenziale contagio).

Candiani ha riferito dunque la sua esperienza per lanciare un preciso messaggio, a non farsi prendere dal panico e a non esagerare, anche considerato che in Italia la situazione appare al momento sotto controllo ed i casi oggetti di accertamenti sono stati pochissimi.

(una delle foto realizzate in aereo dal senatore Stefano Candiani)

11022020