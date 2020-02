Misinto, il pagamento della mensa scolastica passa dal telefonino

MISINTO – “Al fine del pagamento dei buoni pasto della mensa scolastica con modalità tracciabile, ovvero pagamento con bancomat e carta di credito, l’utente deve scaricare sul telefonino l’app “Spazioscuola” e registrarsi qualora ancora non l’abbia fatto”. A comunicarlo è l’Ammistrazione comunale di Misinto. Da dove fanno anche sapere che “il codice di attivazione è il seguente: 5681511201. L’utente dopo aver seguito la procedura potrà recarsi in un punto Lottomatica, oppure banca o posta abilitato al servizio Pagopa”. Dopo avere scaricato la app (è gratis) è possibile seguire il link appositamente predisposto a questo indirizzo per completare rapidamente ed in modo molto semplice tutta la procedura.

Proseguono dal Palazzo del Comune: “Si comunica altresì che a seguito del correttivo al decreto legge “Milleproroghe” sono fatte salve le spese in contanti effettuate dal 1 gennaio al 31 marzo 2020 per ottenere le detrazioni fiscali nel 730 del prossimo anno”.

(foto archivio: una immagine del Comune di Misinto)

11022020