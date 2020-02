LIMBIATE – Doppio appuntamento questo weekend di San Valentino per il teatro comunale di Limbiate.

Si comincia venerdì 14 febbraio alle 21 con la commedia brillante “Un grande grido d’amore”, che vedrà in scena Barbara De Rossi, accompagnata da Francesco Branchetti, Isabella Giannone e Simone Lambertini in una pièce di geniale comicità (biglietti da 19 a 25 euro).

Domenica 16 febbraio alle 16, invece, toccherà ai bambini portare a teatro i genitori per il terzo dei Family Show messi in scena dalla compagnia All Crazy & Sould Out: sul palco gli eroi e le principesse più famosi per i più piccoli, dalla Sirenetta a Zorro, da Cenerentola ai Supereroi (12 euro gli adulti e 10 euro i bambini).

La biglietteria del teatro di via Valsugana è aperta per le prevendite mercoledì e sabato, dalle 16 alle 19. Per informazioni: www.melarido.store, www.teatrocomunalelimbiate.it, biglietteria@melarido.it

11022020