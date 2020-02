SARONNO – Un pedone ed un ciclista investiti in poche ore, oggi a Saronno. Primo episodio alle 9.25 in via I maggio nelle vicinanze di piazza Cavalieri di Vittorio Veneto dove è stato investita una ciclista. La donna, di 63 anni, è stata soccorsa da una ambulanza della Croce rossa saronnese ed è stata trasportata all’ospedale cittadino, ha riportato contusioni varie ma non risulta in pericolo di vita. Sul posto anche una pattuglia della polizia locale per regolare il traffico e poi compiere tutti i rilievi del sinistro.

Alle 16 è stato investito un pedone in via Varese, poco distante da dove è accaduto il precedente episodio: si tratta di una pensionata del luogo, di 71 anni. Il sinistro è avvenuto alla rotonda all’incrocio con via Legnanino. E’ accorsa una autolettiga della Cri di Saronno ed anche una pattuglia della vigilanza urbana. L’anziana è stata trasportata al nosocomio cittadino di piazza Borella, ha riportato solo alcune escoriazioni.

