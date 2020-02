SOLARO – A Solaro attività di prevenzione anti bullismo e cyberbullismo organizzate dall’Aggregagiovani del Comune di Solaro La Calamita. Gli operatori del servizio hanno invitato i ragazzi, per lo più giovani delle scuole medie, alla visione commentata del film Disconnected ed alla lettura di brani dal libro Cuore e dal Signore delle Mosche. Introdotto l’argomento, i ragazzi hanno partecipato ad un laboratorio in stile pubblicitario per coniare degli slogan adatti alla tematica. È stata anche l’occasione per confrontarsi con loro su esperienze personali magari vissute a scuola o nel gruppo di amicizie.

“Per noi – spiega il sindaco Nilde Moretti – è un modo positivo di interagire con i ragazzi, confrontarci su tematiche sempre più attuali ed anche monitorare la situazione. La speranza di evitare che possano accadere episodi di bullismo e cyberbullismo, dando ai ragazzi gli strumenti per riconoscerli ed eventualmente riportarli a chi di dovere. Il mio appello è quello di mantenere sempre alta l’attenzione, di cercare un confronto in famiglia, con gli insegnanti e con i nostri bravissimi operatori dell’Aggregagiovani. Non solo per noi stessi, ma anche per chi possiamo vedere in difficoltà. Noi tutti possiamo fare la differenza, facendoci forza tutti insieme contro il bullismo in qualsiasi sua forma”.

