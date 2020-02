Arena biancoceleste con Novella Ciceroni che svela la scelta rosa della lista viola

SARONNO – E’ Novella Ciceroni la protagonista della prima puntata dopo la pausa “Arena biancoceleste” lo spazio dedicato alla politica de IlSaronno in vista delle elezione amministrative del 2020.

E’ un’ospite a tutto campo Novella Ciceroni che spazia dal tema del ruolo delle donne in politica alla realtà da Obiettivo Saronno parlando delle scelte e dei traguardi raggiunti della lista civica. Non solo. Novella svela che Obiettivo Saronno correrà da sola “perchè malgrado il confronto non si è trovato con le altre forze politiche una condivisione delle linee guida della civica” e anticipa che ci sarà una candidata sindaco donna.

Per manca un’excursus, con qualche stoccata ben assestata, sulle altre forze politiche dal centrodestra “dove manca una visione di città al punto che per 5 anni si è lavorato solo sul contingente invece che sul rilancio di Saronno” al centrosinistra “una realtà divisa e debole e concentrata più sui personalismi che sulle necessità della comunità”.

Non manca un’anticipazione sui prossimi appuntamenti per Obiettivo Saronno “la unica, vera e sola alternativa per la città” dall’incontro di giovedì 13 febbraio alle 21 alla Sala Nevera con le associazioni a una sorpresa che colorerà di viola Saronno.

12022020