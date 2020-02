SARONNO – Cali di tensione, ci risiamo nel centro storico di Saronno: è successo stasera, mercoledì, fra le 20 e le 20.20. Le segnalazioni sono giunte da via Padre Monti e dintorni, nella zona a traffico limitato del centro storico dove queste problematiche, di entità invero anche maggiore, le si erano vissute già nei giorni scorsi. In questo casi si è trattato di una serie di brevi e brevissimi black out, che hanno fatto spegnere luci, televisori e computer, creando non pochi disagi ai residenti.

La situazione è poi ritornata alla normalità e queste problematiche non si sarebbero verificate in altre zone cittadine. Da chiarire le cause dell’accaduto, che nel recente passato erano state da iscrivere ad una serie di guasti che avevano comportato intervento di riparazione anche di notevole portata da parte della società elettrica.

(foto archivio: il centro storico di Saronno al buio in occasione di uno dei recenti black out)

12022020