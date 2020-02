COGLIATE – Cresce l’attesa per la 38esima edizione del carnevale cittadino di Cogliate. L’evento è intitolato “We love 80’s”, ed è in programma per il 29 febbraio. Quest’anno ruoterà intorno al tema degli anni ottanta. La partenza è prevista alle ore 14 dalle scuole Medie di viale Rimembranze, dove carri e gruppi mascherati si raduneranno per poi partire in corteo lungo via Battisti, via Dante, piazza Roma, via Piave, via Monte Grappa, via De Gasperi. La sfilata si concluderà al parco, dove verranno premiati i carri e le maschere migliori, in collaborazione con l’associazione “Il Rinoceronte” e la biblioteca civica di Cogliate. “Vi aspettano salamelle, cioccolata, the caldo, musica e tanto divertimento – riepilogano gli organizzatori – Allieteranno la manifestazione la baby dance in maschera in collaborazione con la scuola di ballo “Team Diamante”, “My style Dance Academy” e il Gruppo majorettes di Rovellasca”.

Alla sfilata parteciperanno i carri “Genitori sperduti” (Mtv e la musica), “Gli sbagliati” (Ritorno al futuro), “Gruppo” (I punk), “Gruppo Cascina Nuova e Giovani Sandalmazi” (Super Mario Bros), “3 per caso” (Il gettone), “Papà cogliatesi” (Bim Bum Bam), “Avis” ( Associazione volontari italiana sangue), “Gruppo musicale Verdi”, “Centro anziani e pensionati”, “Gruppo volontari Cogliate”. Da non perdere, infine, l’aperitivo di “Dolce e salato” dalle 17,30 alle 20. In caso di pioggia o maltempo, l’evento verrà rinviato a sabato 7 marzo.

(foto archivio)

