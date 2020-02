CARONNO PERTUSELLA – Bilancio positivo per la Caronnese, che veleggia nelle zone alte della classifica e attende la primavera, con campi meno “pesanti” per valorizzare ulteriormente il proprio gioco: se n’è parlato a “Match point”, la tramissione sportiva di Radiorizzonti Fm 88 condotta da Agostino Masini e Paolo Renoldi, con l‘allenatore Roberto Gatti (foto), il direttore sportivo Raffaele Ferrara ed il vicepresidente Angelo Volontè. “Ci stiamo togliendo soddisfazioni, anche se non è facile dire dove potremo arrivare. Siamo un gruppo molto giovane, che ha trovato la giusta amalgama – in sintesi le parole di mister Gatti – Segnamo molto e questa è una delle nostre forze”.

Ormai da diverse stagioni la Caronnese insegue la promozione fra i professionisti della serie C di calcio, sarà l’anno buono? “Il lotto delle concorrenti è agguerrito, ci sono città importanti come Prato e Lucca. Ma ci siamo anche noi che ci giocheremo le nostra chances” hanno rimarcato Ferrara e Volontè. Classifica: Prato 43 punti, Lucchese 42, Caronnese e Casale 39, Seravezza 37, Sanremese, Chieri e Savona 33, Fossano e Real Forte 32, Borgosesia 31, Fezzanese 26, Bra 25, Lavagnese 24, Ghivizzano 23, Ligorna e Vado 21, Verbania 20.

12022020