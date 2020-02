SARONNO – Ospedale di Saronno, si nasce troppo poco e per la prima volta i parti nel 2019 sono stati meno di 500, che è la quota minima per l’operatività dei reparti di Ostetricia. In sostanza, lo prevedono le normative, se si va sotto è possibile per Regione Lombardia iniziare a compiere valutazioni sul servizio, e su una sua eventuale riorganizzazione o trasferimento altrove; è già successo in altre realtà come al vicino ospedale di Cantù.

Per quanto concerne i “numeri” saronnesi, nel 2019 le nascite sono state in tutto 484, contro le 573 del 2018. Per la precisione, l’anno scorso sono venuti alla luce 236 maschi e 248 femmine, e ci sono stati anche tre parti gemellari. Poco, rispetto al passato, complice sicuramente la contrazione delle nascite per una struttura che è riferimento di un territorio che si trova a cavallo fra il basso varesotto, le Groane ed il vicino comasco.

(foto archivio: una veduta di una delle sale parto dell’ospedale di Saronno)

12022020