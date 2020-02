Radiorizzonti, Domenico Ghiotto svela i segreti (e le potenzialità) dei droni (in diretta FB)

Radiorizzonti, Domenico Ghiotto svela i segreti (e le potenzialità) dei droni (in...

SARONNO – A Saronno sono diventati di grande attualità negli ultimi mesi quando l’Amministrazione comunale ha annunciato l’arrivo di due droni per la polizia locale. Nei progetti del Municipio il dispositivo sarà utile per diversi servizi dai pattugliamenti delle aree verdi al controllo di tetti e stabili pericolanti.

Oggi a Radiorizzonti, alle 10, con Gianni Branca il fotografo Domenico Ghiotto esperto di droni presenterà le potenzialità di questo nuovo strumento importante nel mondo della fotografia ma ovviamente non solo. L’intervista sarà trasmessa in diretta sulla pagina Facebook de ilSaronno oltre che in streaming sul sito di Radiorizzonti e su 88Fm.

Saronnese, 53 anni , fotogiornalista professionista dal 1986 Domenico Ghiotto fonda da sempre il suo lavoro sull’idea di raccontare la realtà, il gesto sportivo, l’evento a cui assiste, con passione e trasporto attraverso l’immagine. In particolare nella fotografia sportiva e d’azione, riesce a coniugare le sue grandi passioni, il calcio. il basket e la cronaca, rendendo il fotogiornalismo il suo ”mestiere dei sogni” . Dal 2016 unisce l’utilizzo del drone a quello della macchina fotografica che gli consente di cambiare il punto di vista classico del fotografo riuscendo a produrre scatti o immagini particolari in particolari situazioni, completando con la foto aerea il suo bagaglio di competenze.

