SARONNO – Il Running Saronno non ha mancato l’edizione 2020 della Sila3 Vette, un ultra trail in notturna sulle distanze 80K e 40K nelle nevi della Sila, con partenza e arrivo a Camigliatello Silano, qualificante per le prestigiose Idita sport Alaska e Rovaniemi 150.

Ottimo piazzamento di Pier Monegato e Lucio Caroni sono 2° assoluti della 80K, giunti alle spalle di atleti del calibro di Lisa Borzani e Paolo Pajaro. Marco Guerrini ha confermato il terzo posto ottenuto nell’edizione 2019 sulla distanza 40K che hanno brillantemente concluso anche Marisa Re, Renzo Moltrasio e Marina Ceriani. Novità l’edizione “corta” da 21K,cui hanno invece preso parte Cinzia Peruzzoni e Claudio Volontè. Un territorio selvaggio e incontaminato che ha incantato tutti i partecipanti ed una gara che pure impegnativa fisicamente, in futuro attirerà sempre più appassionati della montagna e dei trail. Il calore della gente silana ha poi reso questa trasferta sportiva una esperienza unica.

(foto: alcune immagini della competizione)

11022020