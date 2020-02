Segnaletica e asfaltatura, risistemata via Oberdan di Misinto

MISINTO – Sicurezza e asfaltatura di via Oberdan a Misinto: si è conclusa la messa in sicurezza con marciapiede e asfaltatura con segnaletica orizzontale e verticale rinnovata. “Un altro punto della campagna elettorale che è stato mantenuto!” rilevano dalla lista civica di maggioranza, Nuovi Orizzonti Misinto. L’intervento rientra fra quelli pianificati dall’Amministrazione comunale del sindaco Matteo Piuri, altre opere seguiranno nel corso delle prossime settimane. Tornando a via Oberdan, è arrivata una chiara segnaletica orizzontale ed anche lo spazio per il passaggio dei pedoni.

Altro, precedente intervento a Misinto, quello della realizzazione di un dosso per la sicurezza stradale al confine con Lazzate. Sono infatti terminati negli ultimi giorni i lavori di realizzazione di un nuovo dosso rallenta traffico sulla via Monte Bianco, al confine tra Misinto e Lazzate. L’opera è stata voluta dall’amministrazione comunale di Misinto per rispondere all’esigenza di una maggior sicurezza stradale su una via molto trafficata, e non solo per quanto riguarda il traffico locale, come quella che collega i due comuni. Infatti sulla stessa strada transitano spesso durante la giornata anche i mezzi pesanti diretti alle due zone industriali dei paesi confinanti.

(foto: alcune immagini della risistemata via Oberdan a Misinto)

