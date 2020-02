SARONNO – Si è posizionato nell’area dove ultimamente si fermano di solito gli spettacoli viaggianti: stiamo parlando del “Circo di Roma”, l’ultimo ad essere approdato alla periferia di Saronno, nello spiazzo a margine di viale Europa che in futuro, secondo le intenzioni del Comune, dovrebbe diventare l’area feste. Il “Circo internazionale Città di Roma dei fratelli Bizzarro” fa sapere che resterà sino a domenica 16 febbraio con spettacolo il giovedì e venerdì alle 18, sabato e domenica primo spettacolo alle 15.30 e secondo spettacolo alle 18.

Il prezzo di ingresso “poltrona” è di 18 euro, “se sei in possesso del nostro volantino, presentandolo alla cassa, paga una persona ed entrano in due”. La tappa precedente del Circo di Roma era stata a Villasanta in provincia di Monza Brianza, quindi il trasferimento della carovana nella città degli amaretti.

(foto: uno dei manifesti del Circo di Roma che sono stati posizionati nelle strade saronnesi, in questo caso proprio… in via Roma)

