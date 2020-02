SARONNO – Giardinieri al lavoro domani mattina in via Roma per le potature dei bagolari. Gli intervento di taglio dei rami sono in corso in tutta la città ormai da tempo ma quelle in programma per venerdì nell’ultimo tratto arteria che porta da Introini al cuore di Saronno si potrebbero definire “on demand”.

I giardinieri sono stati chiamati a tagliare i rami anche per garantire il passaggio in sicurezza e senza intoppi della tradizionale sfilata di Carnevale che la Proloco organizzerà con la collaborazione dell’Amministrazione comunale.

L’ufficio Verde si è mosso con congruo anticipo per verificare gli spazi sul percorso e programmare gli eventuali interventi di manutenzione. La zona più critica individuata è stata quella di via Roma dove sono stati posizionati dei divieti di sosta per la giornata di domani in modo da permettere a uomini e mezzi di lavorare al meglio e in tutta sicurezza. Un’intervento ad hoc era stato realizzato anche al parco degli alpini prima della festa di Sant’Antonio per evitare rischi con il falò.

(foto cartelli in via Roma)

13022020