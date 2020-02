SARONNO – Paolo Lazzaroni ha tenuto a battesimo con il presidente Arnaldo Siena e il prevosto Armando Cattaneo la mostra “La scatola dei suoni” allestita al Mils, museo delle industrie e del lavoro del Saronnese in via Griffanti. L’evento espositivo è stato realizzato nell’ambito di un progetto co-finanziato dalla Regione Lombardia e attraverso una serie di poster e di manifesti vuole raccontare la storia della radio. La data odierna per l’apertura è stata scelta per la coincidenza con la giornata mondiale della radio proclamata dalle Nazioni Unite.

La storia della radiofonia è raccontata in 15 poster manifesti suddivisi in 5 capitoli: lo sviluppo della tecnologia, Guglielmo Marconi, la radio come mezzo di comunicazione di massa, i ricevitori radio (le «scatole dei suoni»)e le curiosità. Tutti i presenti tra cui il sindaco Alessandro Fagioli, gli assessori Maria Assunta Miglino e Dario Lonardoni hanno apprezzato la relazione del direttore Silvio Bonfiglio sulla storia della radio con aneddoti e tante curiosità. Gran finale con un momento conviviale organizzato dallo Ial.

13022020