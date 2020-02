SARONNO – E’ in programma oggi pomeriggio alle 17,30 l’inaugurazione della mostra sull radiofonia “La scatola dei suoni” allestita al Mils, museo delle industrie e del lavoro del Saronnese in via Griffanti. L’evento espositivo è stato realizzato nell’ambito di un progetto co-finanziato dalla Regione Lombardia e attraverso una serie di poster e di manifesti vuole raccontare la storia della radio. La data odierna per l’apertura è stata scelta per la coincidenza con la giornata mondiale della radio proclamata dalle Nazioni Unite.

La storia della radiofonia è raccontata in 15 poster manifesti suddivisi in 5 capitoli: lo sviluppo della tecnologia, Guglielmo Marconi, la radio come mezzo di comunicazione di massa, i ricevitori radio (le «scatole dei suoni»)e le curiosità.

Dopo l’inaugurazione al museo la mostra sarà messa a disposizione delle scuole del territorio. Sarà cioè una “mostra itinerante” che consentirà ai ragazzi di ripercorrere più di 150 anni di storia della radio e scoprire non solo l’evoluzione tecnologica di questo mezzo di comunicazione sempre attuale, ma anche i progressi sociali, economici e culturali che anche la radio ha favorito.

(foto: presidente Arnaldo Siena con una radio storica)

