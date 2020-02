SARONNO – “Il centrosinistra cittadino può e deve farsi carico di un percorso che arrivi a delineare la nuova Saronno del millennio iniziato, occorre spazzare paure e qualunquismi e trasmettere la speranza che una vita migliore è possibile”.

E’ questo il cuore dell’intervento di Roberto Strada, ex consigliere comunale e noto esponente politico saronnese, pubblicato col titolo “Fare sul serio”.

Alle prossime elezioni cittadine occorre presentarsi con idee chiare e coesi.

Saronno ha bisogno di scelte coraggiose che guardino al futuro, alla qualità della vita dei suoi abitanti, alla qualità dei servizi che offre, alla capacità di essere un polo attrattivo per la qualità delle sue offerte culturali e sportive.

Una città moderna, ecologica e vivibile, questo deve essere l’obbiettivo con cui occorre presentarsi ai cittadini, dando speranze e non seminando insicurezza e paure.

Per questo sono necessari alcuni punti programmatici fissi e condivisi da tutti: un programma triennale che individui e risolva le criticità inerenti alla sicurezza stradale e alla mobilità dolce; un impegno continuo e severo per contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti, mettendo in campo interventi nel sociale e azioni repressive e di prevenzione; uno sguardo al futuro, impegnandosi perché sulle aree dismesse si sviluppi con ragionevolezza lo sviluppo del bene comune, utile alla comunità e non agli interessi di pochi, un’attenzione allo sviluppo delle attività culturali e sportive, per offrire una completa offerta di svago e formazione per tutti; anziani e giovani, affinché la città diventi luogo di approdo per le giovani coppie e di vita serena per i più avanti in età; una organizzazione di servizi a sostegno alla popolazione che invecchia, (dalle “social street” ai “condomini sociali”) contrastando così il disagio della insicurezza sociale e della solitudine, con una azione coordinata tra volontariato e servizi sociali.

Il centrosinistra cittadino può e deve farsi carico di un percorso che arrivi a delineare la nuova Saronno del millennio iniziato, occorre spazzare paure e qualunquismi e trasmettere la speranza che una vita migliore è possibile.

Caro Augusto, rimbocchiamoci le maniche

(foto: Roberto Strada ospite all’Arena Biancoceleste)

