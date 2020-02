SARONNO – Tamponamento in viale Lombardia, ieri mattina, mercoledì alla periferia sud di Saronno: un uomo di 57 anni ha avuto bisogno di cure mediche ed è stato soccorso da una ambulanza della Croce rossa saronnese ed è stato trasportato all’ospedale di Paderno Dugnano con lesioni e contusioni varie, anche se al momento del ricovero non è stato ritenuto in pericolo di vita. Per fare chiarezza sulla dinamica del sinistro e mettere a fuoco le eventuali responsabilità sono intervenuti gli agenti della polizia locale saronnese, che si sono occupati dei rilievi dell’incidente stradale.

Obiettivo, in questa fase, è infatti quello di ricostruire con precisione l’accaduto e di chiarire se siano individuabili delle responsabilità anche ai fini assicurativi, per il risarcimento dei danni materiali.

(foto archivio: precedente intervento della polizia locale in viale Lombardia alla periferia sud di Saronno, sempre per un incidente stradale. Si tratta di una delle arterie più trafficate della città)

12022020