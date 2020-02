UBOLDO – L’elisoccorso è atterrato questo mattina, giovedì, alla periferia di Uboldo, nella zona industriale: una mobilitazione legate ad un incidente sul lavoro avvenuto alla ditta Adr di via Antonio Maria Ceriani. L’azienda si occupa della produzione di assali, sospensione e freni: l’incidente si è verificato alle 10.15. Un addetto, 51 anni, si sta occupando di compiere alcune saldature quando improvvisamente è stato travolto da materiale ferroso. In un primo momento la situazione è apparsa seria, i colleghi di lavoro si sono molto preoccupati ed hanno dato l’allarme, e sul posto si è precipitata una pattuglia dei carabinieri della Compagnia saronnes ed una ambulanza della Misericordia Arese e poi è stato fatto arrivare anche l’elisoccorso da Milano.

Per fortuna l’operaio si è comunque ben presto ripreso, è stato appurato che aveva riportato soltanto lievi contusioni, tanto che non si è neppure reso necessario il trasporto in ospedale; è stato medicato sul posto.

(foto archivio)

13022020