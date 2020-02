SARONNO – “Il tombino ha ceduto ed ora c’è una situazione di pericolo per le auto e soprattutto eventuali moto o bici di passaggio”: la segnalazione viene dai cittadini che abitano nella zona all’incrocio fra via Don Luigi Monza e la trafficatissima via Marconi di Saronno. Ci passano ogni giorno tantissimi mezzi e ieri molti hanno notato che il tombino stradale posto proprio nei pressi dell’incrocio era “sceso” di diversi centimetri, rispetto al piano della strada.

C’è anche la preoccupazione per le cause dell’accaduto, ovvero per quel che potrebbe essere avvenuto nel sottosuolo, tale da provocare il cedimento del tombino. Per il momento, le vetture in transitano cercano di evitarlo, per non mettere alla prova pneumatici e ammortizzatori, ed anche per la paura che il tombino possa cedere definitivamente.

(foto: il tombino all’incrocio fra via Marconi e via Don Luigi Monza di Saronno)

