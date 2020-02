Atletica, il saronnese Alessandro Arrius della Osa va in Bielorussia con gli azzurri

SARONNO – Alessandro Arrius, atleta dell’Osa Saronno, è stato convocato con la nazionale under 20 per l’incontro internazionale che si disputerà a Minsk in Bielorussia, martedì 25 e mercoledì 26 febbraio. Alessandro, neo campione italiano juniores nelle prove multiple, vestirà la maglia azzurra proprio in questa specialità: l’eptathlon dove disputerà nella prima giornata i 60 piani, il salto in lungo, il getto del peso (da 6 chilogrammi) e l’alto e nella seconda: i 60 ostacoli, il salto con l’asta e i 1000 metri).

Alle gare che si tengono nella capitale Bielorussa parteciperanno atleti di Azerbaijan, Estonia, Israele, Kazakistan, Lettonia, Lituania, Polonia, Turchia e Ucraina, oltre naturalmente i padroni di casa. “Auguri e un in bocca al lupo ad Alessandro per questo suo esordio in azzurro!” dicono i dirigenti del club saronnese che fa base allo stadio di via Biffi.

(foto: al centro, il giovane Alessandro Arrius della Osa Atletica di Saronno, al termine di una precedente e recente competizione)

