SARONNO – La consegna mercoledì sera al Centro Car Cazzaro di via Varese: l’assessore regionale all’Ambiente Raffaele Cattaneo ha scelto la concessionaria della città degli amaretti per l’acquisto di un’auto elettrica. La vettura una Renault Zoe è stata acquista, per la moglie dell’assessore saronnese, con la rottamazione di un Chrysler Voyager diesel euro 2 con il contributo regionale.

Un esempio concreto di rinnovamento del parco macchine e investimento di una mobilità più sostenibile. “E’ un veicolo più moderno ad emissioni zero e quindi meno inquinante – spiega Cattaneo – con prestazione molto interessanti dall’autonomia che sfiora i 400 chilometri e molto piacevole da guida . In più con molte agevolazioni dall’ingresso nelle ztl alla sosta gratuita”. E conclude rimarcando l’impegno di Regione sul fronte della mobilità elettrica: “La prima finestra di incentivi si è chiusa perchè sono andati praticamente a ruba ma presto contiamo di aprirne un’altra. E’ la mobilità del futuro un’alternativa concreta per chi vuole rispettare l’ambiente”.

(foto: alcuni momenti della consegna della vettura)