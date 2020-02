CERIANO LAGHETTO / MOZZATE – Momenti di apprensione per un pensionato cerianese di 88 anni, caduto dalla bici in via Mazzini nel centro di Ceriano Laghetto. E’ successo venerdì pomeriggio alle 15.50: sul posto è accorsa una ambulanza della Croce azzurra di Caronno Pertusella ed il ciclista è stato trasportato in ospedale, ha riportato soltanto lievi contusioni, le sue condizioni non destano particolari preoccupazioni. Sono in corso gli accertamenti sulla dinamica del sinistro.

A Mozzate alle 3.20 della scorsa notte, invece, in uno scontro fra due autovetture in via Trieste è rimasto lievemente contuso uno degli automobilisti, sul posto oltre ai carabinieri della Compagnia di Cantù è arrivata una ambulanza del Sos Mozzate, i cui equipaggio si è occupato di medicare il ferito, per il quale non si è reso necessario il trasporto in ospedale. I militari dell’Arma hanno avviato accertamenti su dinamica e responsabilità del sinistro.

(foto archivio: precedente incidente stradale sulle strade del Saronnese)

14022020