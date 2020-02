SARONNO – Si raduna nuovamente stasera il consiglio comunale saronnese in programma alle 20,30 in Sala Vanelli a Palazzo Insubria.

Ecco l’ordine del giorno che sarà discusso dai consiglieri comunali

1. Approvazione verbali precedenti sedute consiliari.

2. Destinazione dell’edificio di proprietà comunale “denominato X2” sito

in viale Amendola al servizio di housing sociale.

3. Approvazione Regolamento per la gestione della riservatezza dei dati

personali.

4. Mozione presentata dai gruppi consiliari Tu@Saronno, Partito

Democratico, Movimento 5 Stelle, Unione Italiana e il consigliere

indipendenteFrancescoBanfipersolidarietàallasenatriceavitaLiliana

Segre.

5. Mozione presentata dal gruppo Lega Nord Lega Lombarda per

l’Indipendenza della Padania per condanna verso ogni forma di

antisemitismo

La seduta sarà trasmessa in streaming e sulle frequenze FM88 da Radiorizzonti.