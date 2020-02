CARONNO PERTUSELLA – Stavolta gli “sporcaccioni” si sono veramente superati: stiamo parlando della enorme discarica abusiva improvvisamente comparsa nel bosco alla periferia di Caronno Pertusella, come puntualmente documentato anche delle foto che sono comparse nelle ultime ore sui social network. E’ stata gettata una grande quantità di rifiuti, compresi gli arredi di alcuni uffici, con tanto di tavoli, scrivanie e sedie. La zona è quella della ex cartiera che si trova alla periferia di Caronno Pertusella.

Un episodio che non ha certo lasciato indifferenti i cittadini caronnesi, molti hanno già stigmatizzato l’accaduto proprio su Facebook altri hanno invocato l’intervento della nettezza urbana e dell’Amministrazione civica caronnese per le pulizie, ed altri ancora l’installazione di “fototrappole” in zona per “beccare” i responsabili nel caso tornino all’opera sul posto, e multarli nel caso si dovessero rendere responsabili di ulteriori scarichi abusivi.

(foto: la grande quantità di rifiuti lasciata nel verde alla periferia di Caronno Pertusella)

