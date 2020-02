SARONNO – Nelle ultime ore sono arrivati gli primi riscontri sulle iscrizioni alle scuole superiori cittadine. Il polo scolastico saronnese ha conquistato 1257 studenti con la proposta delle scuole pubbliche e 214 con quelli private. Davvero “da record” il risultato dell’Itc Zappa che ha aumentato di 46 unità gli iscritti.

Un risultato commentato dall’assessore alla Cultura Maria Assunta Miglino con un plauso per l’Itc Zappa e anche da Par Dem: “L’aumento delle iscrizioni scolastiche conferma l’attrattività delle scuole superiori saronnesi, ma non è detto che questo dato positivo sia ben accolto anche dal Sindaco Fagioli, sempre contrariato quando i numeri delle presenze in città sono alimentati da non saronnesi, siano essi pendolari, utenti del sistema bibliotecario, oppure studenti fuori sede”.

Chiara la stoccata al primo cittadino Alessandro Fagioli che ha più volte posto l’accento, anche nella recente conferenza stampa sulla biblioteca, sui problemi provocati dall’arrivo in città di studenti da fuori Saronno sia per i servizi scolastici sia per quelli di Casa Morandi.

(foto archivio: studenti allo Zappa)

