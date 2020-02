SARONNO – Più posteggi per le bici in zona stazione centrale: nella zona all’imbocco di viale Rimembranze, recenti opere comunali nei hanno portati una ventina in più. A margine del marciapiede, infatti, sono state collocate le mezzelune metalliche alle quali è possibile legare la bicicletta, stesso discorso in piazza Cadorna sul marciapiede situato proprio all’ingresso dello scalo di “Saronno centro”. Altre sono disponibili in via Diaz.

Si aggiungono, pensate soprattutto ai pendolari che si recano in stazione, ai circa cento posti che sono disponibili alla velostazione che era stata realizzata da Ferrovienord ed era stata inaugurata alcuni anni fa, pensata per i pendolari, e che è situata sul retro della stazione ferroviaria, area recintata e “protetta”. Altri posti bici sono disponibili in via General Cantore, sempre nei pressi dello scalo.

(nella foto: i nuovi posti bici che si trovano all’ingresso di viale Rimembranze a Saronno, vicino all’incrocio con via Diaz)

14022020