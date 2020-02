Basket C Gold, la Imo Saronno dello scatenato Gurioli si prende il derby. Legnano ko

SARONNO – “79-68 e il derby con Legnano è nostro! La Robur gioca un grande secondo quarto con il quintetto operaio e chiude i conti nella ripresa mantenendo sempre le distanze in doppia cifra. Partita da capo mastro di Ale Gurioli con 31 punti e 11 rimbalzi. Si torna in campo tra sette giorni in casa con i Lupi della Valceresio”. I dirigenti della Imo Robur Saronno commentando così l’esito del derby del campionato di C Gold andato in scena sabato sera in un affollato palasport del centro giovanile “Monsignor Ronchi” di via Colombo.

Era la ventesima giornata del torneo, sempre avanti ed anche in modo piuttosto deciso i saronnesi, dopo un avvio invece favorevole agli Knights, che avevano chiuso il primo quarto sul 17-21. Quindi i parziali parlano chiaro: si va al 40-26 al riposo di metà gara, poi 61-44 e 79-68 conclusivo. A livello di singoli, spiccano i 31 punti del saronnese Gurioli; sull’altro fronte Guidi si “ferma” a 28.

(foto archivio)

15022020