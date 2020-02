BOVISIO MASCIAGO – Conosciamo i rivali del Fbc Saronno che domenica pomeriggio in casa ospita, per il campionato di Prima categoria, la formazione del Bovisio Masciago, che con i biancocelesti condivide il secondo posto in classifica. Si gioca per la 21′ giornata, con un Bovisio che è stato sinora la rivelazione del torneo. Dei 42 punti in graduatoria, metà li ha raccolti proprio in trasferta (20 contro i 22 in casa); e lo stesso discorso – ovvero statistiche molto equilibrate – riguarda anche gol fatti (27 in casa contro i 28 fuori) e subiti (15 in casa e 17 fuori). Insomma, una squadra che non teme di giocare lontano dal proprio pubblico. Mentre a livello di singoli, attenzione soprattutto a Daniele De Santis (10 gol all’attivo) ed a Riccardo Zanovello (9 reti) e Mattia Cattaneo (8 reti).

All’andata fu gara particolarmente rocambolesca, con i saronnesi rimontati e battuti 3-2 (qui sotto l‘intervista a suo tempo realizzata all’allenatore Patrizio Tomasoni dei giallorossi) e con il grade infortunio patito dal difensore centrale saronnese Tamai. Classifica: Lentatese 46 punti, Fbc Saronno, Rovellasca, Guanzatese e Bovisio Masciago 42, Tavernola 31, Esperia Lomazzo 28, Ardita, Menaggio e Faloppiese 24, Asd Ceriano 23, Portichetto 21, Salus Turate 20, Hf Calcio 14, Montesolaro 13, Real San Fermo 6.

(foto: una fase della gara di andata)

15022020