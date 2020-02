CARONNO PERTUSELLA – Lavori in corso, presto, fra via Bergamo e proseguimento, ovvero il tratto caronnese dell’ex statale Varesina e si annuncia una vera novità: non un banale rifacimento dell’asfalto lungo una delle direttrici più trafficate del basso varesotto ma l’arrivo di un nuovo manto fonoassorbente, che ridurrà dunque il rumore causato dal passaggio di migliaia di veicoli (sono circa ventimila ogni ventiquattro ore), e mezzi pesanti, ogni giorno.

La premessa, una serie di rilievi fonometrici fatti eseguire dalla municipalità: il manto fonoassorbente arriverà dove ce n’è più bisogno, è stato individuato un tratto di tre chilometri e trecento metri. Il nuovo manto consentirà di dimezzare la rumorosità della strada e si tratta tra l’altro di un manto speciale che riduce anche l’acquaplaning in caso di pioggia con il risultato di incrementare anche la sicurezza lungo una arteria “strategica” dove gli incidenti non sono affatto una novità.

(foto archivio: intervento dei mezzi di soccorso per un incidente in ex Varesina)

