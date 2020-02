GERENZANO – “Medicina e salute nell’era dei big data”: questo il titolo del convegno promosso dall’associazione Scientificamente di Cislago nell’ambito delle “Serate della scienza” all’Insubrias biopark di via Lepetit a Gerenzano. L’appuntamento, con ingresso libero, è previsto giovedì 20 febbraio alle 21.

In un solo minuto, nel mondo vengono inviati 41 milioni di messaggi, vengono effettuate quasi 4 milioni di ricerche su Google e oltre 1 milione di persone accedono a Facebook. La rivoluzione dei big data sta avvenendo proprio sotto i nostri occhi, ce ne accorgiamo ogni volta che prendiamo in mano il nostro smartphone. Ma non ci sono solo i social network: i dati stanno trasformando in modo radicale la medicina e la sanità, grazie a tecnologie innovative e ad algoritmi sempre più potenti e sofisticati. Diagnosi migliori, cure più efficaci, servizi più efficienti: tutto questo sta diventando possibile grazie al machine learning e all’intelligenza artificiale.

