CARONNO PERTUSELLA – Tiro a segno contro le auto posteggiate, a Caronno Pertusella il copione si è ripetuto diverse volte, ultimamente. Stiamo parlando della bravata di gettare dei potenti petardi sotto le auto parcheggiate sul ciglio della strada. E’ successo fra centro e periferia ed in particolare lungo via Unità d’Italia. Con diverse varianti, anche quella di inserire il petardo in una bottiglia di vetro, buttarlo sotto un auto e vedere cosa succede. Un gran botto, senz’altro, col rischio di danneggiare anche il veicolo.

Ma ultimamente i petardi sono stati impiegati anche per danneggiare la cartellonistica stradale, con petardi legati ai cartelli, o gettati contro gli stessi, che li hanno anneriti o rotti parzialmente. Costringendo quindi l’Amministrazione civica a correre ai ripari, per provvedere alla sostituzione dei cartelli che risultano troppo danneggiati.

Il tutto per non parlare degli spaventi che tali deflagrazioni causa ai cittadini.

(foto archivio: petardi in passato sequestrati da parte dei carabinieri)

15022020