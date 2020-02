ORIGGIO – Intervento dei mezzi di soccorso in via Lombardi, nella zona centrale di Origgio vicino a Villa Borletti: era stata segnalata la presenza di una persona in difficoltà. L’arrivo dell’autolettiga, della Croce azzurra di Caronno Pertusella, qualche minuto dopo la mezzanotte: è stato soccorso un giovane di 27 anni. Si è capito presto cos’aveva, la diagnosi è stata di “intossicazione etilica”. Si è comunque presto ripreso ma è stato comunque trasferito all’ospedale di Saronno per accertamenti e per essere trattenuto in osservazione.

Nella notte, tamponamento fra due auto a Mozzate, in via Trieste; sono accorsi una ambulanza del Sos Mozzate ed una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Cantù, ma gli automobilisti aveva riportato solo lievi contusioni e non è stato necessario il trasporto in ospedale.

Ieri alle 16.45 a Ceriano Laghetto in via Mazzini intervento della Croce azzurra di Caronno Pertusella per un malore di un uomo, a causa di uno stato di intossicazione.

15022020