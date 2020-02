UBOLDO – Caduta calcinacci, nel pomeriggio di sabato i vigili del fuoco del distaccamento di Saronno sono intervenuti assieme alla polizia locale in via Dell’Acqua ad Uboldo. E’ stato bloccato il traffico, anche perchè per rimuovere i calcinacci “pericolanti” e per compiere i relativi sopralluoghi per la messa in sicurezza del caseggiato – di privati – è stato necessario fare intervenire anche l’autoscala dei pompieri.

L’allarme è stato dato attorno alle 14.30. I vigili del fuoco, esperti in questo tipo di interventi, hanno eseguito tutte le opere di messa in sicurezza ed accertato che non vi fossero ulteriori pericoli, hanno fatto rientro alla “base”. L’accaduto non ha mancato di suscitare curiosità in tutto il quartiere, e molti cittadini si sono avvicinati per capire cosa stesse succedendo e per assistere al lavoro dei pompieri che è stato rapido e risolutivo.

(foto: un momento dell’intervento di messa in sicurezza a cura dei vigili del fuoco con l’autoscala)

