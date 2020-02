COGLIATE / ROVELLASCA / LIMBIATE – Aggressione nella notte a Cogliate, la vittima un 58enne: dopo la chiamata giunta al centralino di Areu, quello delle emergenze regionali, sul posto la scorsa notte alle 3 – in via Molino – sono stati inviati carabinieri ed una ambulanza. L’uomo lamentava lievi contusioni, sono in corso le indagini per chiarire i contorni dell’accaduto.

Incidente stradale a Rovellasca in via 25 aprile: un’auto è uscita di strada ed il conducente, di 32 anni, è rimasto ferito piuttosto seriamente, per lui si è reso necessaeio il trasferimento all’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia. Il sinistro è si verificato domenica pomeriggio poco dopo le 16.30.

A Limbiate domenica alle 16 in via Trieste è stato investito un ciclista: l’uomo, di 35 anni, è stato soccorso da una ambulanza della Croce d’Argento ed è stato trasferito all’ospedale di Garbagnate Milanese, le sue condizioni non preoccupano. Sul posto, per tutti gli accertamenti, è intervenuta anche una pattuglia della polizia locale.

