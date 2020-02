Calcio 1′ cat. Fbc Saronno-Bovisio, le interviste: i goleador Iacovelli e Bollini

SARONNO – Con due gol nella ripresa il Fbc Saronno ha battuto in casa l’ostico Bovisio Masciago, a segno Iacovelli e Bollini. “Iniziato col piede giusto un filotto di gare importanti. Contro il Bovisio non abbiamo quasi mai subito ed abbiamo creato un sacco di occasioni – dice il bomber Orazio Iacovelli – Abbiamo giocato con ritmi alti, mettendo sotto gli avversari. Tre punti più che meritati”.



Alessandro Bollini è entrato a gara iniziata ed ha subito creato grattacapi alla retroguardia del Bovisio: “Abbiamo trovato nella ripresa la via del gol dopo un primo tempo nel quale avremmo già meritato il vantaggio. Sono quelle partite, è già capitato, facciamo fatica a segnare, sino alla giocata giusta. Segnare per un attaccante è sempre importante, io gioco un poco più indietro ma fare gol ti fa giocare con un’altra leggerezza”. Su ilSaronno anche la cronaca play by play dell’incontro, l’intervista all’allenatore del Saronno Gianpaolo Chiodini ed a quello del Bovisio Masciago, Patrizio Tomasoni.

Matteo Romanò

16022020