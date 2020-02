Calcio 1′ cat. Fbc Saronno-Bovisio, le interviste: Tomasoni, “abbiamo fatto il possibile”

SARONNO – Le occasioni sbagliate in avvio del Saronno, il rigore finito fra pale e traversa, chiuso il primo tempo in parità l’allenatore del Bovisio Masciago, Patrizio Tomasoni, aveva iniziato di pensare di uscire dal “Colombo Gianetti” con un risultato positivo invece il finale è stato del Fbc Saronno e la gara è terminato 2-0 per i biancocelesti. “Siamo coscienti di avere dato il massimo possibile – dice Tomasoni – Cosa non è andato? Il risultato, sul quale comunque non c’è niente da dire. Meglio il Saronno, noi non volevamo stare a guardare ma non ci siamo riusciti. D’altra parte la differenza di livello tecnico è notevole, di più non avremmo potuto fare”.

Continua Tomasoni: “Ora che siamo anche noi in zona playoff ci vogliamo stare e vogliamo provare. La sesta è dietro di un poco di punti, vogliamo restare in corsa. Anche se siamo alle prese con alcune assenze pesanti”.

Matteo Romanò

