CERIANO LAGHETTO- La 21′ giornata del girone B di Prima Categoria si è conclusa con la pesante sconfitta per il Ceriano contro la Guanzatese per 1 a 4. Con questa sconfitta il Ceriano Laghetto cade in 12′ posizione entrando nella zona playout della classifica. Già nella prima fase di gioco il Ceriano subisce il gioco della Guanzatese e al 10′ passa in svantaggio con il goal di Spano. Proprio quest’ultimo dopo altri 10 minuti realizza il goal del doppio vantaggio e al 30′ la squadra ospite chiude il match con la rete di Borghi.

Nel secondo tempo la partita si svolge su ritmi più lenti favorendo ovviamente la Guanzatese che gioca molto più spensierata. Il Ceriano prova a reagire con qualche cambio da parte dell’allenatore e al 30′ Basilico trova la rete dell’1 a 3. Nonostante ciò il Ceriano non tenta un disperato recupero e viene punito dalla squadra ospite che realizza il quarto goal segnato ancora da Borghi.

16022020